Il procuratore di Catanzaro riceverà il riconoscimento per essersi distinto nella lotta alla criminalità organizzata

Figura anche Nicola Gratteri tra le personalità che il 12 giugno prossimo saranno insignite del Premio Roma 2018, giunto quest'anno alla XIX edizione. Ad annunciarlo è stato il presidente del premio stesso, Aldo Milesi, nella sala “Pietro da Cortona” in Campidoglio.

Il procuratore di Catanzaro riceverà il premio speciale per essersi distinto nella lotta alla criminalità organizzata. Accanto al magistrato saranno premiati anche Diego Della Valle, Giuliano Amato e Frank Carruet, ambasciatore belga in Italia.