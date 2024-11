I frati dell’Ordine Dei Minimi del santuario ospiteranno gratuitamente chi dovrà obbligatoriamente rimanere in isolamento per 14 giorni. Il plauso di Di Graziano Natale

L’Hotel San Francesco, gestito dai frati francescani di Paola, sarà messo a disposizione gratuitamente per coloro che saranno costretti a rimanere in quarantena per 14 giorni.



Graziano Di Natale, consigliere regionale e presidente del consiglio del Comune di Paola ha commentato: «Un gesto bellissimo quello dell’Ordine Dei Minimi di San Francesco di Paola - ha detto ancora di Natale - che ha messo a disposizione gratuitamente la struttura alberghiera per ospitare i soggetti sottoposte a quarantena obbligatoria per Covid 19».



Poi ha concluso: «Il mio personale ringraziamento a tutta la comunità dei minimi e al Padre Provinciale Francesco Trebisonda». La struttura si trova nei pressi del santuario di San Francesco ed è anche note come la "casa del pellegrino".

Cresce il numero dei contagiati

San Lucido e Paola sono le due città del Tirreno cosentino, tra l'altro confinanti, con il maggior numero di contagi.



Nella prima è stato individuato un focolaio che ha portato alla chiusura dei confini e 47 casi complessivi di coronavirus, nella seconda i casi sono meno di 15, ma la notizia odierna del contagio di quattro sanitari all'ospedale cittadino ha generato nuovamente il panico.



Al momento i positivi al Covid sono tutti in buone condizioni di salute, ma come da prassi dovranno trascorrere 14 giorni di quarantena obbligatoria, così come le persone con cui sono venuti in contatto.



Diventa, quindi, sempre più difficile trovare spazi disponibili, all'interno delle famiglie, e riuscire a rimanere in isolamento. Di conseguenza, la notizia dell'albergo messo a disposizione dai frati francescani ha portato un po' di sollievo a una città fortemente provata a causa dalla pandemia.