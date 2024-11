La nave “Acquarius” è arrivata al porto questa mattina. Dopo le operazioni di primo soccorso e assistenza i migranti saranno trasferiti in diverse regioni così come previsto dal Piano di riparto predisposto dal Ministero

È arrivata nel porto di Reggio Calabria la nave "Aquarius, di "Sos mediterranee", con a bordo 404 migranti e le salme di nove vittime recuperato in mare.

Il gruppo di profughi è composto da 345 uomini e 59 donne. Sono 87 i minori, 75 dei quali non accompagnati, e tre i bambini al di sotto dei 5 anni. Le condizioni di salute dei migranti, soccorsi tra lunedì e martedì scorsi in quattro distinte operazioni coordinate dalla Guardia Costiera, sono complessivamente buone anche se molti di loro presentano ustioni, non gravi, da idrocarburi soprattutto negli arti. Numerosi sono i casi di scabbia e di pediculosi.

Ultimate le operazioni di accoglienza e di assistenza predisposte dalla Prefettura di Reggio Calabria, i migranti, in base al Piano di riparto predisposto dal Ministero dell'Interno, saranno trasferiti, oltre che in centri di accoglienza della Calabria anche in Campania, Piemonte, Lazio, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Veneto.