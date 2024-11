A bordo 96 donne di cui tre incinte e 63 minori

Nel porto di Reggio Calabria è giunta la nave 'Kvb 001 Poseidone' dalla quale sono sbarcati 417 migranti di varie nazionalità. Si tratta in particolare di 259 uomini, 95 donne (di cui tre incinte) e 63 minorenni. Dopo lo sbarco i migranti sono stati sottoposti alle prime cure sanitarie e ad accertamenti per l'identificazione. Le operazioni sono coordinate dalla Prefettura di Reggio Calabria.

I migranti verranno trasferiti in strutture secondo il piano del Ministero dell'Interno.