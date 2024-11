La curva dei contagi ha iniziato a raffreddarsi anche in Calabria, mentre come il numero dei ricoveri continua a diminuire. Questo, però, non deve fare abbassare la guardia nei confronti del Covid. Da monito, negli ultimi giorni, c'è il numero dei decessi nella nostra regione che continua a rimanere elevato. Nella giornata di ieri, per esempio, a Reggio Calabria sono stati registrati 8 morti.

La notizia è stata diramata dalla direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria. Quattro sono donne, due non vaccinate e due vaccinate senza la terza dose, di 74, 76, 81 e 82 anni, tutte con severe comorbidità. Altri quattro decessi sono relativi a uomini, tutti non vaccinati, di 66, 75, 78 e 92 anni, e tutti con gravi patologie concomitanti all’infezione da Covid-19.

Le dosi di vaccino somministrate al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 111.952 (306 nella giornata di ieri). Di queste, 48.756 sono prime dosi; 46.186 sono seconde dosi; 17.010 sono terze dosi. Nelle giornata di ieri sono stati 328 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Di questi, 20 sono risultati positivi.

In seguito a 6 ricoveri, 5 dimissioni, 1 trasferimento all’ospedale di Melito Porto Salvo, 2 trasferimenti all’ospedale di Gioia Tauro, 3 trasferimenti in Terapia Intensiva e 1 trasferimento dalla Terapia Intensiva ai reparti di degenza ordinaria, sono 116 i pazienti positivi al CoViD-19 ricoverati al Gom: 49 nell’Unità Operativa di Malattie Infettive, 40 in Pneumologia, 11 in Medicina d’urgenza, 3 in Ostetricia e Ginecologia e 13 in Terapia Intensiva.

I pazienti finora accolti dal Gom sono 2.411 (di questi, 6 hanno avuto un doppio ricovero per un totale di 2.417 ricoveri). I pazienti deceduti sono 534. I pazienti clinicamente guariti sono 1.392.I pazienti trasferiti ad altro ospedale sono 369.