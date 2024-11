Il magistrato, che subentra a Federico Cafiero De Raho, sarà il nuovo procuratore della città dello Stretto. Oggi la cerimonia di insediamento

Ha preso possesso da pochi minuti, il neo procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri. Il passaggio di consegne è avvenuto alla presenza del procuratore Vicario, Gaetano Paci e dei colleghi delle Procura. Presente anche il capo della Dna, Federico Cafiero de Raho, nonché i vertici delle forze di polizia. Dopo i saluti del presidente del Tribunale, Arena, si sono susseguiti diversi interventi di augurio di buon lavoro al neo procuratore.

La nomina di Bombardieri a Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria é stata decisa all'unanimità dal Plenum del Csm l'11 aprile scorso. Bombardieri, 54 anni, è originario di Roccella Jonica e in passato ha ricoperto importanti incarichi nella qualità di sostituto procuratore a Roma, dove è rimasto sino al 2012, e gip a Locri. La scelta segna un ritorno al passato quanto all'origine del procuratore capo: dopo Pignatone e Cafiero, un calabrese e reggino in particolare, va alla guida dell'ufficio requirente dello Stretto.

