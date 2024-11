Le condizioni di salute dei migranti sono buone ma per due persone è stato necessario il ricovero in ospedale

Nel porto di Reggio Calabria è giunta la motonave 'Siem Pilot' dalla quale sono stati sbarcati 800 migranti di varie nazionalità. Ci sono 658 uomini, 94 donne (di cui quattro incinte) e 48 minori. Le condizioni di salute dei migranti sono buone ma per due persone si è reso necessario il ricovero in ospedale per accertamenti.

Le attività di primo soccorso ed assistenza sono coordinate dalla Prefettura di Reggio Calabria.