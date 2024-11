Per l'Aci è la tangenziale di Reggio Calabria la strada più pericolosa d'Italia

Un altro triste primato per la Calabria, e in particolare per la città di Reggio. Ad assegnarlo l'Aci, che ha diffuso i dati sulle percentuali degli incidenti autostradali in Italia. E in vetta c'è proprio il raccordo autostradale di Reggio Calabria, chiamato anche "tangenziale". Tra il chilometro 1 e 5 si sono registrati 14,8 incidenti al km, quattordici volte più della media italiana che è di 0.68 incidenti a km.