Due persone sono rimaste ferite da colpi d'arma da fuoco la scorsa notte all'interno di una discoteca situata a Roccelletta di Borgia, nel Catanzarese. I feriti sono un addetto alla sicurezza del locale e una ragazza. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, qualcuno avrebbe estratto una pistola nel corso di un diverbio avvenuto nel locale e per il quale era intervenuto l'addetto alla sicurezza.

L'uomo avrebbe esploso alcuni colpi di pistola, ferendo il buttafuori e colpendo di striscio una ragazza che non era coinvolta nella lite. L'autore sarebbe poi fuggito. Subito scattate le indagini per individuarlo. Le persone ferite sono state trasportate in ospedale a Catanzaro, dove l'addetto alla sicurezza si trova ricoverato, ma non in pericolo di vita.