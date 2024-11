In questa puntata ci occuperemo di un fenomeno in forte espansione. Quello dello sfruttamento della prostituzione e della tratta, che coinvolge ogni anno circa 120mila donne provenienti soprattutto da Nigeria e Romania.

SANGUE FREDDO, 14^ puntata: 'CORPI A PERDERE' in onda venerdì 21 novembre alle 23.00 su LaC (in replica sabato alle 6.30 e alle 13.30)

Parleremo di accoglienza e integrazione con Serena Peronace, psicologa della Cooperativa Sociale "Il Delta" di Lamezia e ascolteremo la testimonianza di una giovane donna finita nel giro della prostituzione. In studio Nadia Donato e Loredana Colloca.



A SANGUE FREDDO, in onda Lunedì, Mercoledì e Venerdì alle 23.00 su LaC, canale 19, o in diretta streaming su www.lactv.it