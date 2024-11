La diciottesima puntata di A SANGUE FREDDO ripercorre le circostanze dell'omicidio di Nicola Colloca.

Il corpo dell'infermiere 49enne venne ritrovato carbonizzato il 26 settembre del 2010 in una zona impervia tra Maierato e Pizzo. La prima pista seguita fu quella del suicidio. A distanza di quattro anni la Procura di Vibo Valentia indaga per omicidio premeditato. Ospite in studio il padre della vittima, Antonio Colloca. Conducono Nadia Donato e Loredana Colloca.