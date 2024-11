Fu dalla storia di Maria Rosaria Sessa che prese il via la nota trasmissione di Rai Tre, Amore Criminale, come racconta in un intervista alle nostre telecamere, l'autrice e regista del programma Rai, Matilde D'Errico, che andrà in onda nella terza puntata della nuova stagione di A Sangue Freddo

Tutti gli articoli di Cronaca

PHOTO