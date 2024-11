Riparte oggi alle 22.45 la nuova edizione del programma di approfondimento di cronaca nera e giudiziaria de LaC. La prima puntata è dedicata alla figura di Gennaro Musella, l’imprenditore ucciso con un attentato mafioso nel 1982, e padre della presidente di Riferimenti Adriana

Ripartirà questa sera alle 22.45 la nuova edizione di A Sangue Freddo, il programma di approfondimento sui casi di cronaca nera e giudiziaria de LaC. Condotto da Loredana Colloca, si presenterà con una rinnovata struttura e veste grafica. La prima puntata della nuova serie sarà dedicata al delitto impunito di Gennaro Musella, imprenditore salernitano ucciso da un’autobomba nel lontano 1982. Fu un attentato mafioso in grande stile. Le indagini si concentrarono presto sulla costruzione del porto di Bagnara, sull’intransigenza di Musella nello scendere a compromessi con la malavita e su un presunto patto tra ’ndrangheta e Cosa nostra. Gennaro Musella non ha mai avuto giustizia e solo nel 2009 è stato riconosciuto vittima di mafia. A Sangue Freddo offre una minuziosa ricostruzione di quel che accadde e del profilo umano e professionale di un imprenditore che pagò con la vita il suo essere uomo perbene, grazie anche al contributo della figlia Adriana, che fondando il coordinamento Riferimenti ha dedicato la sua vita alla lotta alla mafia, e del nipote Saverio, oggi cantautore, che per un caso fortuito in quella maledetta mattina del 1982 non trovò nell’auto con il nonno Gennaro.

