Stasera torna 'A Sangue Freddo', il programma d'inchiesta condotto da Loredana Colloca e Nadia Donato

La decima puntata di "A sangue freddo" ripercorre la tragica vicenda di Lea Garofalo, testimone di giustizia barbaramente uccisa nel 2009. Al centro della narrazione la storia della giovane donna originaria di Petilia Policastro, nel crotonese, e della figlia Denise, che attualmente vive in una località protetta. All'interno della puntata, oltre all'intervista alla criminologa Monica Capizzano, le testimonianze di Simona Dalla Chiesa e della giornalista Marika Demaria raccolte in occasione della consegna del Premio Carlo Alberto Dalla Chiesa. In studio Loredana Colloca e Nadia Donato.

