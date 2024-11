La diciassettesima puntata di A SANGUE FREDDO torna ad occuparsi dell'efferato omicidio di Mary Cirillo. La giovane madre di quattro figli fu uccisa a colpi di pistola il 18 agosto scorso nella sua casa di Monasterace.

A premere il grilletto sarebbe stato il marito, Giuseppe Pilato. A far luce sui possibili scenari processuali e su aspetti inediti della vicenda, l'avvocato della famiglia Cirillo, Marcello Manna e la criminologa Monica Capizzano. In studio Nadia Donato e Loredana Colloca. Alle 23 su LaC o in diretta streaming su Lactv.it