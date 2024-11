È questo il titolo della sesta puntata di ‘A Sangue Freddo’ in onda su LaC, canale 19 del digitale terrestre e in streaming su www.lactv.it , sabato 14 maggio alle 21.00 e domenica 15 maggio alle 23.00

"Solo, onesto e coraggioso" così doveva essere un giudice secondo Antonino Scopelliti. E così era lui. Solo con le menzogne credute e con le verità conosciute, per proteggere gli altri intorno a sé, onesto per garantire la giustizia nella sua libertà e coraggioso per affrontare le insidie di un mestiere che per qualcuno ha i tratti della vocazione. Una vocazione che lo portò a morire il 9 agosto del 1991 sotto i colpi dei suoi due killer, mentre rientrava da una giornata passata al mare.

"Solo, onesto e coraggioso - l'agguato al Giudice Antonino Scopelliti" è il titolo della sesta puntata della nuova stagione di A Sangue Freddo in onda su LaC, canale 19 del digitale terrestre e in streaming su www.lactv.it , sabato 14 maggio alle 21.00 e domenica 15 maggio alle 23.00.