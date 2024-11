Nell’immaginario collettivo è la versione romantica del Carabiniere in divisa. La più affascinante. Ma anche e soprattutto un reparto militare ad altissima specializzazione. Da qualche giorno impegnato per la prima volta anche nel territorio delle Serre e delle Preserre vibonesi, talvolta impossibile da penetrare con mezzi motorizzati e uomini appiedati. Sette le unità impegnate nel Vibonese, coordinate dal capitano Fabiola Garello, ufficiale del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo di Roma, che vanno ad aggiungersi ai reparti ippomontati già operativi in provincia di Reggio e Cosenza.

!banner!

Avranno il compito, soprattutto, di perlustrare il territorio alla ricerca di coltivazioni illecite di sostanze stupefacenti e di effettuare servizi di polizia giudiziaria. Gli ulteriori particolari sulla tipologia d’impiego e di servizio che verrà svolta da questo Reparto sono stati resi noti nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina al Comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia alla presenza, oltre che della Garello, del comandante della Compagnia di Serra San Bruno, Marco Di Caprio. a.b.