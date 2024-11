L’uomo, alla guida del suo autoveicolo, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale non si è fermato all’Alt intimato dai Carabinieri che, dopo un breve inseguimento per le vie cittadine, lo hanno raggiunto e bloccato

I Carabinieri della Stazione di Gioiosa Jonica hanno denunciato un 52enne di Marina di Gioiosa per resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere.

L’uomo, alla guida del suo autoveicolo, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale non si è fermato all’Alt intimato dai Carabinieri che, dopo un breve inseguimento per le vie cittadine, lo hanno raggiunto e bloccato. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, lo stesso è stato trovato in possesso del sottonotato materiale di cui non ne ha giustificato il porto: un machete con impugnatura in legno e lama lunga 36 centimetri; una lama senza manico lunga 54 centimetri; due coltelli con lame lunghe rispettivamente 9 e 10 centimetri; un taglierino; una tanica in acciaio contenente liquido infiammabile. Gli oggetti sopra indicati sono stati sottoposti a sequestro.