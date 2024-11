A rischio esondazione il torrente Coscile nel tratto di Spezzano albanese. La zona è tenuta sotto controllo dalla protezione civili e dagli uomini del consorzio di bonifica. La violenta perturbazione di queste ore ha causando un aumento significativo del livello del torrente. «La situazione di allarme è stata confermata dal Consorzio del Bonifica», come ha affermato il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, che ha immediatamente allertato le autorità competenti e la popolazione locale.

Le aree confinanti del Comune di Corigliano Rossano, in particolare a monte di contrada Apollinara e nelle zone limitrofe, sono anch'esse attualmente a rischio a causa di questa situazione critica. È stata attivata la protezione civile, che insieme ai tecnici comunali si sta recando sul posto per valutare l'entità del problema e pianificare gli interventi necessari. La priorità delle autorità è quella di monitorare attentamente la situazione lungo il Coscile e il fiume Crati nel territorio comunale.

La preoccupazione principale è evitare che si verifichi un eventuale esondazione del torrente, che potrebbe causare danni significativi alle zone abitate e alle infrastrutture circostanti. La protezione civile e gli esperti stanno lavorando per valutare le condizioni idrologiche del torrente e prendere le misure necessarie per ridurre al minimo il rischio per la popolazione e le proprietà nelle zone interessate. In un tratto si è rinvenuto un agrumeto nel letto del torrente.