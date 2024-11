Il giovane è morto il 27 febbraio scorso, dopo dieci giorni di agonia. Il feretro arriverà nel tardo pomeriggio nella chiesa Santo Stefano Protomartine per la veglia che durerà tutta la notte

I funerali di Francesco Prisco, il giovane rimasto vittima di un agguato nella notte del 17 febbraio scorso, saranno celebrati domani mercoledì 22 marzo, alle ore 15.30, nella chiesa Santo Stefano Protomartire di Tortora. Il feretro arriverà in chiesa alle 18 di oggi pomeriggio per consentire la veglia di amici e parenti, che durerà fino a domani. In mattinata, invece, è stata eseguita l'autopsia sulla salma all'ospedale Germaneto di Catanzaro.

L'agguato mortale a Tortora

Prisco, che viveva a Tortora con la madre, è stato raggiunto da colpi di fucile intorno alle 2.25 di notte del 17 febbraio scorso ed è morto dopo dieci giorni di agonia all'ospedale Annunziata di Cosenza, dove la salma è rimasta fino a ieri mattina. Avrebbe compiuto 31 anni il prossimo 25 marzo. Secondo le indagini della magistratura paolana, che ha portato a tre arresti, a sparare al giovane proprio sotto casa sua sarebbe stato un 40enne del posto. Secondo il quadro accusatorio, che dovrà essere provato nelle sedi opportune, il presunto killer avrebbe messo a punto il disegno criminale per un regolamento di conti e con la complicità di altre due persone. Tutti e tre gli indagati si trovano attualmente in carcere e dovranno difendersi dall'accusa di omicidio.