Dopo Dasà, ora anche Tropea. Il Comune, meta turistica privilegiata in Calabria, non ha perso tempo e ha colto al volo l’opportunità offerta dal Gruppo Pubbliemme che ha messo a disposizione delle amministrazioni comunali calabresi i numerosi elementi di arredo urbano rimossi dalla città di Vibo Valentia.

«Abbiamo approfittato di questa occasione inaspettata – ha dichiarato ai nostri microfoni il sindaco Giovanni Macrì - avevamo delle problematiche che da soli non avremmo potuto risolvere. Ora cercheremo di capire con Pubbliemme termini e modalità e se può essere soddisfatta la nostra richiesta».

In particolare il primo cittadino specifica di aver fatto richiesta di circa 800 metri di ringhiere parapedonali e di quattro pensiline. «Riusciremmo così a soddisfare anche la richiesta della scuola di mettere a disposizione siti per accogliere gli studenti che attendono gli autobus e riusciremmo a mettere in sicurezza una via molto importante di Tropea che vorremmo rendere parzialmente pedonale».

Macrì spiega pure che sarebbe fondamentale riuscire nell’installazione già per questa stagione estiva: «Stiamo lavorando per rendere Tropea una meta fruibile a 360 gradi. Tutto va in questa direzione. Gli arredi urbani servono a rendere fruibile e sicura la città».

