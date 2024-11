Da oggi 7 Settembre fino a lunedì 20 giugno 2016 alle ore 15.30 in diretta e 21.15 in replica su LaC, canale 19

Dopo il grande successo delle passate stagioni, riparte oggi lunedì 7 settembre, alle ore 15.30, “A TuttoCampo”, la nota trasmissione sportiva ideata dal giornalista Maurizio Insardà, condotta da Alessio Bompasso, con la partecipazione di Silvio Zizza. Tante le novità, uno studio elegante, tanti servizi, ospiti anche a livello nazionale e quant’altro. Manca poco, la nuova avventura sta per cominciare! Da sempre, il programma, ha registrato degli ascolti record, adesso si riparte, con l’amore di sempre “Siamo molto contenti di ricominciare – ha commentato Insardà – la ns e un tipo di trasmissione sportiva non gridata, ma in cui ci si confronta pacatamente sugli argomenti dell’attualità calcistica calabrese serie B, Lega Pro e serie D. Inoltre, il fatto di avere la presenza di tanti ospiti qualificati, alcuni di calibro nazionale, susciterà l’attenzione del pubblico calabrese. Posso dunque ritenere che il prodotto, passibile sempre di miglioramenti, conterà sulla collaborazione di una squadra di professionisti, che non lascia nulla al caso e che ha saprà offrire spunti di dibattito coinvolgenti. La trasmissione, che andrà in onda su LaC canale 19 del digitale terrestre, nel giorno da sempre consacrato allo sport, il lunedì, sarà un’altra sfida avvincente e faremo di tutto per fidelizzare ancora di più il nostro pubblico”.