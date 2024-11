Sul territorio comunale registrato un solo caso positivo ma per il primo cittadino Pomillo «non bisogna abbassare la guardia»

Le attività didattiche per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria, a Vaccarizzo Albanese, nel Cosentino, resteranno sospese fino a martedì 22 dicembre e quelle dell'asilo nido fino al 7 gennaio 2021.



È quanto contenuto nell'ordinanza firmata dal sindaco Antonio Pomillo che ha informato che sul territorio comunale è registrato al momento un solo caso positivo. Sono state revocate, perché l'esito dei tamponi è risultato negativo tutte le altre ordinanze di isolamento domiciliare.



«Anche se i numeri del contagi sono notevolmente diminuiti - sottolinea il sindaco - non bisogna abbassare la guardia e continuare a mantenere comportamenti responsabili a tutela della propria salute e di quella degli altri. L'invito è ad osservare scrupolosamente tutte le misure di precauzione, mantenendo il distanziamento interpersonale, indossando in ogni momento la mascherina ed igienizzando costantemente le mani».