Saranno rimossi entro oggi, 13 luglio, i cantieri mobili presenti sull'autostrada A2 del Mediterraneo. Lo ha comunicato - rende noto l'ufficio stampa della Giunta regionale - l'amministratore e direttore generale dell'Anas Gianni Vittorio Armani in una lettera al presidente della Regione Mario Oliverio, in seguito di un colloquio telefonico nel corso del quale lo stesso Oliverio ha chiesto il rispetto degli impegni assunti dall'Ad di Anas.

Le parole di Armani

«Ho il piacere di comunicarle - scrive Armani - che, al fine di evitare ripercussioni sul traffico durante l'esodo estivo, anche quest'anno tutti i cantieri mobili attivi in Calabria lungo l'A2 “Autostrada del Mediterraneo” saranno completamente rimossi entro la giornata di oggi, 13 luglio, in concomitanza con l'aumento dei flussi veicolari diretti verso le località turistiche. Le attività di manutenzione programmate, che riprenderanno a partire dal mese di settembre, si inseriscono in una più ampia pianificazione di interventi programmati da Anas, volti ad accrescere la capacità trasportistica nel Sud e l'interconnessione con i principali nodi logistici e commerciali del territorio, attraverso il miglioramento dei livelli di servizio. In particolare, nelle tratte calabresi ricomprese tra Cosenza Sud ed Altilia Grimaldi, tra Morano e Sibari e tra Pizzo e Sant'Onofrio, i lavori sono finalizzati al risanamento profondo della pavimentazione, alla sostituzione dei giunti di dilatazione, alla protezione passiva del corpo stradale con l'installazione di barriere paramassi e reti corticali sulle pendici, al restyling delle gallerie con rifacimento degli impianti di illuminazione con tecnologia a led e il miglioramento delle caratteristiche illuminotecniche».



«Questa Società - conclude Armani - come consuetudine, provvederà a dare puntuale comunicazione all'utenza stradale, anche attraverso gli organi di stampa e i mass media locali e nazionali».