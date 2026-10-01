Circolazione ferma circa otto chilometri prima dello svincolo di Rogliano-Grimaldi. Pesanti ripercussioni sulla viabilità: si raccomandano prudenza e percorsi alternativi
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Circolazione completamente bloccata sull’A2 Autostrada del Mediterraneo a causa di un veicolo in avaria. Il problema è segnalato circa 8 chilometri prima dello svincolo di Rogliano-Grimaldi, al km 273,2, in direzione del raccordo A2 di Reggio Calabria.
Si registrano pesanti ripercussioni sulla viabilità. Agli automobilisti si raccomandano prudenza e, dove possibile, la scelta di percorsi alternativi.
Situazione in aggiornamento.