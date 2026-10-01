Circolazione completamente bloccata sull’A2 Autostrada del Mediterraneo a causa di un veicolo in avaria. Il problema è segnalato circa 8 chilometri prima dello svincolo di Rogliano-Grimaldi, al km 273,2, in direzione del raccordo A2 di Reggio Calabria.

Si registrano pesanti ripercussioni sulla viabilità. Agli automobilisti si raccomandano prudenza e, dove possibile, la scelta di percorsi alternativi.

Situazione in aggiornamento.