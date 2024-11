Sul posto presenti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale. Si cerca di ricostruire la dinamica dell'incidente

Un veicolo in fiamme per cause in corso d’accertamento sta provocando rallentamenti lungo A2, Autostrada del Mediterraneo, direzione Sud, a pochi centinaia di metri dallo svincolo per Rogliano.

Sul posto intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia stradale.