Panico ieri sera sull’autostrada Salerno Reggio Calabria. Un anziano imbocca contromano l’A3 a Villa San Giovanni, e percorre circa 18 chilometri contromano. Nessun incidente.

Reggio Calabria – L’anziano 93enne ha imboccato l’A3 da San Giovanni in direzione nord, contromano per almeno un a quindicina di chilometri. A segnalare la sua presenza gli altri automobilisti, che sono riusciti a evitare comunque l’impatto con l’auto che viaggiava contromano. Il pronto intervento della Polizia, con l’elicottero, è stato necessario per avvertire gli automobilisti che viaggiavano in direzione sud della presenza dell’auto contromano, evitando così degli incidenti.