Il tir, a causa della pioggia, ha iniziato a sbandare per poi finire di traverso sulla carreggiata, bloccando la regolare circolazione del traffico

Autostrada A3 bloccata in direzione nord nel tratto compreso tra gli svincoli di Rose-Montalto e Torano in provincia di Cosenza a causa di un mezzo pesante.

Per via della pioggia è sbandato finendo di traverso e bloccando la regolare circolazione del traffico. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e gli uomini dell'Anas ed è stata presa la decisione di deviare il traffico, in direzione Montalto, con rientro a Torano per consentire la rimozione del mezzo e l'esecuzione dei rilievi del caso al fine di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.

Francesco Pirillo