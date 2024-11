Traffico interrotto dalle 20 alle 6 dei giorni 10 e 11 novembre

CATANZARO- Dalle 20 alle 6 dei giorni 10 e 11 novembre sarà chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria compreso tra gli svincoli di Lamezia Terme e Pizzo Calabro. Lo rende noto l'Anas con un comunicato.



"Il provvedimento si rende necessario - si afferma nella nota - per consentire il varo degli impalcati metallici di due cavalcavia. Durante le limitazioni, resteranno chiuse al traffico la rampa di ingresso, in direzione Reggio dello svincolo di Lamezia Terme e la rampa di ingresso, in direzione Salerno, dello svincolo di Pizzo Calabro.

I veicoli di altezza inferiore ai 4 metri, diretti a sud, saranno deviati allo svincolo di Lamezia Terme, con prosecuzione lungo le strade statali 280 'Dei Due Mari' e 18 'Tirrena Inferiore', con rientro in A3 allo svincolo di Pizzo Calabro. Percorso inverso in direzione Salerno.

I mezzi con altezza superiore ai 4 metri, saranno deviati allo svincolo di Lamezia Terme, con prosecuzione lungo le strade statali 280, 18 e Sp 114, con rientro in autostrada allo svincolo di Pizzo Calabro. Percorso inverso per i veicoli in direzione Salerno. Il traffico veicolare proveniente dalla strada statale 280 'Dei Due Mari', in ingresso allo svincolo di Lamezia Terme, verrà deviato sulla strada statale 18 'Tirrena Inferiore'".