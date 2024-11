Traffico deviato sulle statali 18 e 280 e sulla strada provinciale 114

Vibo Valentia - Dalle ore 20 di sabato 29 novembre alle ore 6 di domenica 30 novembre sarà chiuso al traffico il tratto di autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, compreso tra gli svincoli di Lamezia Terme e Pizzo Calabro. Non si potrà transitare in entrambe le direzioni. L’Anas fa sapere che il provvedimento si rende necessario per consentire l'esecuzione del varo del secondo impalcato metallico del nuovo cavalcavia della statale 280. Per effetto della chiusura resteranno interdette al traffico la rampa di ingresso, in direzione Reggio Calabria, dello svincolo di Lamezia Terme e la rampa di ingresso, in direzione Salerno, dello svincolo di Pizzo Calabro. Nelle ore di chiusura i veicoli di altezza inferiore ai 4 metri, diretti a sud, saranno deviati allo svincolo di Lamezia Terme, con prosecuzione lungo le strade statali 280 "Dei Due Mari" e 18 "Tirrena Inferiore", con rientro in A3 allo svincolo di Pizzo Calabro. Percorso inverso in direzione Salerno. I mezzi con altezza superiore ai 4 metri, saranno deviati allo svincolo di Lamezia Terme, con prosecuzione lungo le strade statali 280, 18 e SP 114, con rientro in autostrada allo svincolo di Pizzo Calabro. Percorso inverso per i veicoli in direzione Salerno. Il traffico veicolare proveniente dalla strada statale 280 "Dei Due Mari", in ingresso allo svincolo di Lamezia terme, verrà invece deviato sulla strada statale 18 "Tirrena Inferiore".