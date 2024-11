Una ragazza di 22anni vittima di un tragico incidente sull’A3, all’altezza dello svincolo per Rosarno. Trasportata agli ospedali Riuniti di Reggio Calabria in elisoccorso, è grave.

Vibo Valentia – L’incidente si è verificato nella mattinata sulla Salerno Reggio Calabria, allo svincolo di Rosarno. La ragazza è scesa dalla macchina per verificare i danni in seguito a un tamponamento, ma viene travolta da un furgone. Lo scontro era avvenuto tra l’auto su cui viaggiava la ragazza, in compagnia di altre due amiche, e quella di una donna di 52 anni, diretta a Reggio Calabria. Danni seri alle due autovetture, ma nessun ferito. La tragedia quando una delle ragazze, la 22enne, ha deciso di scendere dalla macchina per verificare i danni subiti dalla stessa nel tamponamento. Tremendo l’impatto con un furgone Mercedes che procedeva sempre in direzione di Reggio Calabria. Immediato il ricovero della ragazza agli ospedali Riuniti di Reggio Calabria, dove è giunta in elisoccorso. La prognosi è riservata.