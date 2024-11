La Procura di Vibo Valentia ha disposto il sequestro preventivo della galleria in cui persero la vita i quattro giovani di Gioia Tauro e, prima di loro, un altro giovane di Melicucco

Si informa che, in data odierna, personale della Polizia Stradale di Vibo Valentia e militari dell'aliquota Carabinieri della sezione di PG. di questa Procura hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo, adottato in via di urgenza da quest'ufficio e riguardante la galleria "Fremisi/San Rocco-,sita sul tratto autostradale SA/RC direzione sud, nonché il tratto autostradale in prossimità della stessa dal Km 368l-160 fino al suo imbocco, luoghi in cui si sono verificati i sinistri stradali, in cui hanno trovato la morte, rispettivamente, il 25.1 1.2015 NAPOLI Domenico e 1'] '.03.2016 CANEROSSI Marzio, SPERANZA Giuseppe, CALDERAZZO Fortunato e CARROZZA Francesco.

