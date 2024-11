La situazione è tornata alla normalità dopo l'intervento dell'Anas che ha ripristinato il manto stradale

L'incidente, che ha coinvolto sette veicoli, ha provocato il ferimento di tre persone. Il traffico sul Raccordo Autostradale di Reggio Calabria dal km 2,500 al km 2,700 è stato sbloccato e la circolazione è nuovamente regolare.

Sono intervenute sul posto le squadre dell'Anas e della Polizia Stradale per garantire la sicurezza della viabilità, effettuare i rilievi del caso e ripristinare il normale flusso della circolazione: gli interventi sono andati a buon fine e ora il traffico è tornato alla normalità.



