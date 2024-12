I vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti oggi, 28 dicembre, a Monterosso Calabro in via Generale Lagrotteria per un incendio che ha interessato una abitazione a tre livelli. L'incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha investito i due occupanti l'immobile che hanno riportato ustioni in varie parti del corpo.

Il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha consentito lo spegnimento dell'incendio, la messa in sicurezza di due bombole presenti all'interno dell'abitazione e ha impedito la propagazione alle abitazioni limitrofe.

Sul posto sono intervenute due squadre, provenienti da Serra San Bruno e dalla Centrale di Vibo Valentia, una autobotte e il Funzionario di servizio.

L’intervento per la definitiva messa in sicurezza era ancora in corso nelle prime ore del pomeriggio.