Diversi gli episodi di presunta malasanità contestati. Tra questi il decesso di due bimbi appena nati e il procurato aborto di una donna non consenziente

Un vero e proprio terremoto quello che ha investito stamani gli ‘Ospedali Riuniti’ di Reggio e che ha portato all’arresto di quattro medici e a sette sospensioni, per un anno, dall’esercizio della professione, medica o sanitaria, a carico di sei medici e di una ostetrica.

Le accuse sono gravissime: falso ideologico e materiale, di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri nonché di interruzione della gravidanza senza consenso della donna.

I nomi degli arrestati

Un vero e proprio sistema per coprire 'errori medici' - Secondo gli inquirenti, per evitare di incorrere in responsabilità giudiziarie, si sarebbero errori medici che sarebbero stati commessi nell’esecuzione dell’intervento su singole gestanti o pazienti.

I presunti casi malasanità - Diversi gli episodi di presunta malasanità che sarebbero stati contestati e che riguardano, in particolare, il decesso, in due distinti casi, di altrettanti bimbi appena nati oltre che le lesioni irreversibili subite da un altro bambino, dichiarato invalido al 100%, i traumi e le crisi epilettiche e miocloniche di una partoriente.



Contestato anche il procurato aborto di una donna non consenziente e le lacerazioni strutturali ed endemiche di parti intime e connotative di altre pazienti.

