All'esito di mirate investigazioni condotte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, a Gioia Tauro, è stata data esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi Domenico Cappelleri, a carico di Ernesto Modafferi, 40, anni, con precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile del delitto di atti sessuali pluriaggravati ai danni di una bambina minore di dieci anni.

La denuncia della madre

Le indagini hanno preso avvio a seguito di una dettagliata denuncia orale sporta, giorni fa, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro, dalla madre della bambina che rivelava continui abusi sessuali di tipo orale e maltrattamenti, da parte del convivente ai danni della piccola figlia.

A seguito della denuncia, madre e figlia piccola, vittima delle violenze, sono state allontanate dall’abitazione dove risiedevano insieme all’uomo e collocate in un centro di accoglienza per madri in difficoltà. Il 40enne, dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Palmi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.