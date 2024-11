È successo a Lamezia. Avrebbero abusato per anni della figlia affetta da ritardo mentale. Con questa accusa lo scorso settembre sono stati arrestati la madre della ragazza e il convivente. Attesa per il 14 marzo la sentenza

12 anni per il convivente, 8 per la madre della ragazza: questa la richiesta del pm Marta Agostini pronunciata oggi per E.S., 62 anni, ed E.R., 55 anni, arrestati lo scorso settembre perché responsabili in concorso tra loro dei reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata nei confronti della figlia della donna, affetta sin dalla nascita da ritardo mentale grave.



Il giudice ha ammesso il rito abbreviato per i due imputati che, tramite i loro legali, gli avvocati Fabrizio Falvo e Stefania Ielà, ne avevano fatto richiesta.



"Non ce la faccio più”, è questo che avrebbe detto la ragazza con un filo di voce e tra le lacrime mentre era chiusa nella sua stanza nel silenzio, frase che ha fermato il cuore di tutti gli addetti ai lavori. La ragazza, da anni, subiva maltrattamenti, insulti, mortificazioni sia dalla madre che dal suo compagno che, oltretutto avrebbe abusato anche sessualmente di lei.