È successo a San Marco Argentano, nel cosentino. L’uomo, 57 anni, avrebbe abusato ripetutamente del figlio

Un uomo di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di San Marco Argentano con l’accusa di violenza sessuale nei confronti del figlio di soli 5 anni. L'arresto, effettuato in esecuzione ad un provvedimento emesso dal Tribunale di Castrovillari, in provincia di Cosenza, è scaturito da indagini dei militari della Stazione di San Sosti, i quali sarebbero riusciti a raccogliere elementi in ordine ad abusi sessuali che sarebbero stati commessi ripetutamente dall'uomo nei confronti del figlio minore. L'uomo è stato condotto in carcere.