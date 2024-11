Dagli uomini del Corpo Forestale dello Stato. Ha realizzato un fabbricato lungo l’argine del fiume Coscile

Gli uomini del Corpo Forestale dello Stato hanno denunciato un uomo di Castrovillari per il reato di abusivismo edilizio. Nel corso di controlli effettuati dal personale dei Comandi Stazione di Civita e Castrovillari lungo l’argine del fiume Coscile, è stata accertata la realizzazione di un fabbricato in pietra su una piattaforma di cemento, completo di infissi e copertura. Erano state realizzate inoltre, a servitù dello stesso, una fontana, delle aiuole circolari, un barbecue e un muro di contenimento della lunghezza di circa 15 metri.

Per la forestale i lavori sono stati eseguiti in assenza di autorizzazioni e permesso a costruire, oltre che in violazione alla normativa paesaggistica e idrogeologica, visto che il fabbricato è limitrofo, appunto, al fiume Coscile, iscritto nelle acque pubbliche della Provincia di Cosenza. All'uomo sarà elevata anche una sanzione amministrativa per il movimento terra eseguito nella zona vincolata.

Altri controlli a largo raggio sono stati effettuati dagli uomini del Comando Stazione locale in merito al trasporto e al benessere degli animali e che hanno portato, nei giorni scorsi, ad elevare una multa di 1300 euro ad un uomo, fermato nel centro cittadino, mentre trasportava animali con un autocarro di proprietà di una azienda di noleggio e senza i requisiti previsti per tale attività.