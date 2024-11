I Carabinieri Forestale hanno individuato una costruzione abusiva nei giorni scorsi a Villaggio Fratta, nel comune di Mesoraca, in provincia di Crotone. In seguito alle verifiche effettuate presso l’ufficio tecnico comunale è stata deferita all’Autorità giudiziaria la committente dei lavori.

Durante un servizio di controllo del territorio orientato alla prevenzione delle illegalità, la stazione dei Carabinieri Forestale di Petilia Policastro ha localizzato all’interno del villaggio Fratta, nel comune di Mesoraca, una costruzione. Lo rente noto una nota dell'Arma. In seguito alle verifiche effettuate presso l’ufficio tecnico comunale è emerso che l’opera era priva di atti abilitativi legittimanti l’edificazione. La concessione comunale del terreno come diritto di superficie non abilita, infatti, all’edificazione di nuove opere, per di più in calcestruzzo armato.

Il fabbricato è stato realizzato molto recentemente all’interno di un’area già data in concessione dal comune a privati. Esso misura in pianta circa 6,5 m x 3,6 m e ha un’altezza al colmo delle due falde costituenti la copertura di circa 3,6 m.

La committente dell’opera, una pensionata di 69 anni di Mesoraca, è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica per abusivismo edilizio in area soggetta a vincoli ambientali. L’area, infatti, è tutelata anche dal vincolo paesaggistico.