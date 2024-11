Il gip del Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dal pm per Mario Oliverio per la vicenda Fincalabria, chiedendo alla procura di procedere all’incriminazione dell’ex presidente della Regione per abuso d’ufficio.

Il provvedimento arriva nell’ambito della vicenda Fincalabria, che vedeva coinvolti lo stesso Oliverio e Luca Mannarino, ex presidente dell’ente in house della Regione rimosso dall’incarico dallo stesso governatore.

Fin da subito però, Mannarino aveva denunciato l’illegittimità delle scelte di Oliverio e aveva dato vita a una battaglia legale proseguita dinanzi al tar e al Consiglio di Stato, fino alla sentenza di oggi. Mannarino è difeso dagli avvocati Sabrina Mannarino e Carmine Curatolo.