Stava accendendo il fuoco nel camino, ma per un ritorno di fiamma è rimasta gravemente ustionata. Vittima dell’incidente domestico una donna di Monasterace, per cui si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, atterrato intorno a mezzogiorno sulla statale 106 all’altezza di Camini. Il traffico ha subito dei rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso. Secondo quanto si è appreso la donna è stata trasferita in elicottero al centro grandi ustioni di Catania.