Al culmine di un'accesa discussione con i genitori è andato in escandescenze sferrando nei loro confronti sei fendenti con un coltello da cucina e colpendoli in varie parti del corpo, non in modo grave. È accaduto a Pallagorio dove un trentaduenne M.G., incensurato e con problemi di salute, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio.

I militari, giunti nell'abitazione della famiglia a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa della Compagnia di Cirò Marina, da parte di un cittadino allarmato dalle urla che provenivano dall'appartamento, hanno l'uomo in stato di shock con a poca distanza l'arma utilizzata, lunga 20 centimetri e con una lama di 13. I genitori, rispettivamente di 60 e 56 anni, erano sanguinanti.

Gli accertamenti subito avviati hanno permesso di appurare che l'uomo risulta sofferente di disturbi di ansia e della personalità, con instabilità emotiva e impulsiva. Da qui la decisione di sottoporlo ad un Trattamento Sanitario Obbligatorio con l'ausilio del personale della Polizia Locale. La madre, che ha riportato le lesioni più profonde, è stata soccorsa e portata nel Pronto soccorso dell'Ospedale di Crotone. Attualmente la donna, che non versa in gravi condizioni, si trova ricoverata nel reparto di Chirurgia.