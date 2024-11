Solo il tempestivo intervento degli agenti del Commissariato di Polizia ha evitato conseguenze tragiche. Il 21enne, arrestato, ha prima tamponato la vettura del rivale, poi è sceso e con un coltello da cucina ha colpito il rivale più volte

Un giovane di 21 anni, Matteo Acri, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Rossano per tentato omicidio. Il ragazzo, dopo aver dato appuntamento al rivale in amore, un diciannovenne, con il quale Acri era da tempo in contrasto per un intreccio di relazioni affettive con due ragazze, lo ha tamponato con la propria auto, poi è sceso dal veicolo brandendo un coltello da cucina e lo ha colpito nella zona frontale del cranio e all'altezza dell'ascella sinistra, ferendolo comunque in maniera non grave. Durante la violenta colluttazione, sono arrivati gli agenti che erano in servizio di perlustrazione del territorio ed hanno bloccato i due, accompagnandoli in Commissariato. Al termine degli accertamenti Acri è stato arrestato. Denunciata anche la vittima dell'aggressione per porto abusivo di un coltello che aveva con sé.