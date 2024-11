Un 24enne avrebbe accoltellato, ferendolo gravemente, un connazionale 43enne nei giardini De Nittis a Barletta e, questa mattina, è stato eseguito il fermo a Roggiano Gravina, in provincia di Cosenza, con l’accusa di tentato omicidio.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti del commissariato della città della Disfida, coordinati dal pm Francesco Aiello della procura di Trani, il 15 novembre scorso, il 24enne, un senza fissa dimora che mai si era visto in città, ha colpito il 43enne al culmine di un diverbio avvenuto per futili motivi: con un coltello con una grossa lama lo avrebbe ferito prima nella regione destra dell’addome, poi sulla guancia destra, provocandogli ferite lunghe e profonde.

La vittima ha barcollato per tutta la notte, fin quando non è caduto al suolo ed è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118, che l’hanno condotto al “Dimiccoli” di Barletta. I medici del pronto soccorso hanno allertato la polizia, che è intervenuta per ascoltare l’accaduto dalla vittima e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il 43enne ricordava solo il nome di chi lo aveva aggredito: gli agenti grazie al solo nome e alle numerose immagini di videosorveglianza analizzate, sono riusciti a risalire all’identità del presunto aggressore.

Nonostante il 24enne avesse fatto perdere le sue tracce, ma grazie alla collaborazione tra il commissariato di Barletta e quello di Castrovillari, l’uomo è stato individuato all’interno di un casolare di campagna a Roggiano Gravina. Durante la perquisizione, sono stati ritrovati anche gli abiti indossati dal 24enne la sera del tentato omicidio. Fermato, il giovane si trova nel carcere di Castrovillari.