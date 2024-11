Una donna e un uomo sono stati feriti a coltellate su un treno Frecciarossa partito da Torino e diretto a Roma. L'aggressore, un operatore della ditta esterna che effettua servizi di pulizie a bordo dei Frecciarossa, è stato bloccato dalla Polizia Ferroviaria nella stazione sotterranea di Bologna, grazie anche alla collaborazione di alcuni viaggiatori. La donna, che invece è una dipendente della ditta esterna che effettua i servizi di ristorazione sui treni dell'Alta velocità, è stata portata via intubata ed è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita; è stata colpita al collo, al torace, alle gambe.

L’ipotesi passionale

L'aggressore, Domenico Foti, 47enne originario di Reggio Calabria, è in stato fermo con l'ipotesi di reato di tentato omicidio. La donna ferita è una milanese 41enne, italiana, aggredita prima a pugni e poi con diversi fendenti dal 47enne. I due si conoscevano. È arrivata in ospedale in condizioni di media gravità, ma i medici l'hanno poi trasferita nel reparto di rianimazione. L'altro ferito, un passeggero 44enne di Parma che sarebbe intervenuto probabilmente per dividere i due e per difendere la donna è stato colpito di striscio e non è grave. L'ipotesi che emerge da una prima ricostruzione è che la donna fosse una ex fidanzata dell'aggressore.

Il convoglio è rimasto fermo a Bologna fino alle 11.50 per consentire l'intervento di personale sanitario e degli agenti della Polfer. I passeggeri a bordo sono stati trasferiti su altri convogli e il Frecciarossa, una volta concluse le operazioni, è stato portato verso il deposito a disposizione delle autorità.