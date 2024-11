La Polizia locale lametina, a seguito di servizi mirati, nella giornata di ieri ha fermato e denunciato a piede libero alla locale Procura della Repubblica un uomo di 73 anni, residente a Girifalco, per favoreggiamento aggravato della prostituzione. L’uomo, monitorato dal nucleo di P.G. da oltre un mese, è risultato essere un abituale favoreggiatore di numerose donne straniere che esercitano il meretricio in Lamezia Terme, Pizzo e Maida.





Durante numerosi servizi di pedinamento infatti, è stato più volte (quasi con cadenza giornaliera) osservato e filmato mentre caricava le prostitute in territorio di Lamezia per distribuirle sui posti di "lavoro". A volte riusciva ad accompagnarne anche quattro donne in una sola mattinata.

Nella giornata di ieri, è stato fermato in flagranza di reato dalla Polizia locale mentre faceva scendere una delle ragazze africane che abitualmente portava nei pressi della postazione ove la stessa era solita attendere per adescare clienti. Dopo le formalità di rito il favoreggiatore è stato compiutamente identificato, e, deferito all'A.G. per il reato di favoreggiamento aggravato della prostituzione. Il veicolo di proprietà utilizzato per l'attività illecita è stato sottoposto a sequestro preventivo.