La Provincia reperirà una nuova sede entro l'inizio del prossimo anno scolastico

Riprendono le lezioni al Liceo Fermi di Cosenza. Davanti al Prefetto di Cosenza Gianfranco Tomao, è stata raggiunta una intesa per la risoluzione del problema determinato dalla chiusura del plesso di Via Isnardi. L’edificio non risponde ai criteri antisismici prescritti dalle nuove normative, né può essere adeguato. Per questo una trentina di classi sono state costrette a traslocare momentaneamente in altri istituti scolastici, trovando ospitalità tra la ragioneria Pezzullo e l’industriale Monaco.

Già reperiti i fondi per ricostruire la sede di Via Isnardi

Entro il 30 novembre l’amministrazione provinciale individuerà una possibile nuova sede in cui allocare il liceo e procederà ad effettuare tutti gli eventuali lavori di adeguamento per rendere la struttura perfettamente fruibile a partire dall’anno scolastico 2018-2019. Nel frattempo sarà avviato l’iter per abbattere e ricostruire il plesso di Via Isnardi utilizzando un finanziamento già disponibile di circa sette milioni di euro. Alla riunione in prefettura hanno partecipato anche il presidente della Provincia Franco Iacucci, oltre ai rappresentanti degli studenti e dei genitori.

Salvatore Bruno