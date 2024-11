Revocati i domiciliari per all’ex direttrice del carcere di Reggio, Maria Carmela Longo. A stabilirlo il Gip di Reggio Calabria, Domenico Armaleo, come riportato dalla Gazzetta del Sud. Longo era arrestata il 25 agosto scorso con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa per aver favorito in carcere boss e loro sodali.

Gli arresti domiciliari sono stati sostituiti con la sospensione dalle funzioni per un anno. É stata la procura ad esprimere parere favorevole all’istanza. L’ex direttrice, che fino al suo coinvolgimento nell’inchiesta dirigeva la sezione femminile del carcere romano di Rebibbia, poco dopo l’arresto si è difesa nel corso dell’interrogatorio di garanzia respingendo ogni accusa.