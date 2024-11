La grande accusatrice del frate potrebbe finire alla sbarra con l'accusa di calunnia e falsa testimonianza

I legali di Padre Fedele Bisceglia lo avevano annunciato nel corso della conferenza stampa che seguì la sentenza della Cassazione con la quale l'ex frate francescano, oggi assessore al comune di Cosenza, fu prosciolto da ogni accusa di violenza sessuale. Adesso suor Tania Alesci, la grande accusatrice di Padre Fedele, potrebbe finire alla sbarra con l'accusa di calunnia e falsa testimonianza. L'avvocato Eugenio Bisceglia ha infatti depositato un esposto presso la Procura di Cosenza che ha provveduto ad aprire un fascicolo. Mario Spagnuolo, procuratore capo della città dei Bruzi, ha sottolineato che si tratta di un atto dovuto. Sarà il pm Antonio Bruno Tridico a seguire la vicenda e ad avviare gli accertamenti del caso. Come si ricorderà, suor Tania accuso Padre Fedele di averla più volte violentata all'interno dell'Oasi francescana, struttura di accoglienza per senza tetto e disagiati situata in via Montagna a Cosenza. Secondo quanto ipotizzato dall'avvocato Bisceglia, suor Tania avrebbe sempre mentito, anche nel corso della fase dibattimentale del processo.

Salvatore Bruno